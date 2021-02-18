Канский рецидивист устроил гонки с полицией на чужом грузовике с пиломатериалами

Угонщик был без прав Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске местный житель угнали незапертый грузовик, а затем удирал на нём от погони. Как сообщают в МВД, у горе-угонщика даже не было водительского удостоверения. Он просто решил прокатиться.

Мужчина увидел пустой грузовик с заведенными двигателем возле магазина, и решил воспользоваться ситуацией. Но далеко уехать не успел – о пропаже заявили в полицию. Ближайшие экипажи ДПС начали искать злоумышленника и вскоре обнаружили его неподалёку.

Инспекторы стали преследовать гонщика, но он требованиям остановиться не подчинялся и продолжал уезжать. В один момент мужчина даже выехал на встречную полосу. В конечном итоге сотрудникам ГИБДД удалось блокировать грузовик и задержать водителя.

Выяснилось, что мужчина 1993 года рождения уже был ранее судим за подобное преступление. Вдобавок у злоумышленника не было прав.

Теперь за гонки с полицией, отсутствие прав, выезд «на встречку» и угон грузовика жителю грозит до 5 лет лишения свободы и множество штрафов. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», также злоумышленник привлечен к административной ответственности.