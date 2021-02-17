Красноярский медицинский университет приглашает к себе вузы края Фото: Мария ЛЕНЦ

Такое произойдет впервые: Красноярский государственный медицинский университет соберет под своей крышей 10 вузов края. 25 и 26 февраля здесь пройдет форум студенческих спортивных клубов региона.

Во-первых, на спортивных площадках медицинского университета состоятся соревнования. У каждого вуза есть спортивный студенческий клуб – и здесь у клубов буде возможность побороться за право представлять Красноярский край на Всероссийском клубном турнире АССК России «Восток vs Запад».

Во вторых участники форума пройдут обучение у федеральных экспертов, которые научат их оказывать первую медицинскую помощь: сердечно-легочную реанимацию и автоматическую наружную дефибрилляцию в соответствии с рекомендациям Европейского совета по реанимации. А также кинезиотейпированию и навыкам спортивного массажа.

В рамках форума состоится подписание соглашений о развитии студенческого массового спорта на территории Красноярского края. Сторонами соглашения выступают КрасГМУ, министерство спорта края, агентство по молодежной политике и реализации программ общественного развития края, ассоциация студенческих спортивных клубов России.

И еще одна новость: на форум приедет олимпийская чемпионка, председателю АССК России Елена Исинбаева, так что студенты могут пообщаться с ней и задать свои вопросы.