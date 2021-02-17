Жительница Норильска перевела «ясновидящей» 755 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Норильска перевела «ясновидящей» 755 тысяч рублей. Слишком поздно она поняла, что имеет дело с мошенницей. Кается сейчас, конечно, но что поделать. Началось все с того, что в январе 51-летняя северянка увидела в интернете всплывающее объявление об услугах «ясновидящей». Та обещала решить абсолютно любые проблемы. А у потерпевшей как раз были сложности в отношениях с близким человеком. Связалась с «целительницей», общались, между прочим, по мессенджеру (в полиции говорят, что мошенники предпочитают именно такой способ связи со своими жертвами).

«Целительница» посмотрела на фото женщины и выдала: на той порча, за раз не снимешь, надо несколько сеансов. В течение двух с половиной недель потерпевшая переводила ей деньги, даже залезла в долги. И вдруг та исчезла – перестала выходить на связь, номер недоступен.

В полиции женщина призналась: изначально ей казалось, что гадалка знает о некоторых моментах ее жизни. Но когда узнала об обмане, села и подумала – и поняла: все, то та говорила, были общие фразы, которые можно применить к любому человеку. И если разобраться, то и не было у женщины в жизни особых проблем. И трудности с близким человеком – цветочки по сравнению с тем, что она получила.