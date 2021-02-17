В Красноярске шесть управляющих компаний самовольно увеличили коммунальные тарифы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сразу шесть управляющих компаний оказались в зоне внимания прокуратуры, которая провела проверку соблюдения законодательства в их деятельности. Это «Комфорт-про», «Городская», «Базис», «Жилком-24», «Терра» и «Борей». Нареканий к ним много. Были выявлены нарушения при содержании общего имущества придомовых территорий многоквартирных домов. А именно: давно не проводился текущий ремонт, не убираются места общего пользования, в домах неисправны сети инженерной коммуникации. Кроме того, установлен факт неправомерного увеличения в одностороннем порядке тарифа за содержание жилых помещений.

Руководство всех указанных управляющих компаний оштрафовали, общая сумма штрафов составила 410 тысяч рублей. А еще прокуратура, в целях защиты прав жильцов многоквартирных домов, уже направила в суд 4 исковых заявления по факту незаконного увеличения тарифов. прием заявлений от жителей многоквартирных домов продолжается. Уточнить информацию можно по телефону: (391) 299-15-38.