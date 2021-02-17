В Красноярском крае вахтовик лишился глаза по пути на работу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вахтовик лишился глаза по пути на работу. Увечье ему нанес человек, с которым они вместе работали. Расследование уголовного дела уже завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Установлено, что 23-летний житель Богучанского района ехал на вахту на поезде. Вместе с ним – 45-летний житель Горно-Алтайска. Отношения между мужчинами не заладились. Младший позвал старшего в нерабочий тамбур. И там уже спровоцировал открытый конфликт. Несколько раз ударил потерпевшего кулаками по голове, в область лица. Один удар пришелся в глаз.

Врачи провели операцию, но спасти поврежденный глаз им не удалось, потерпевший остался инвалидом, лишился работы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.