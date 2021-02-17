В Красноярске на ночь отключат холодную воду в поселке Таймыр и Ветлужанке

В Красноярске на ночь отключат холодную воду Фото: ИВАНОВА Диана

«КрасКом» решил изменить формат ремонтных работ, связанных с отключением холодной воды, при которых не требуется землеройная техника. Например, замену неисправной запорной арматуры. Теперь, чтобы свести неудобства горожан к минимуму, такие работы будут проводиться в ночное время.

Ближайшее подобное отключение произойдет уже сегодня, 17 февраля – первым адресом, где ночью будут демонтировать поврежденную и устанавливать новую задвижку, станет магистральный трубопровод на улице Елены Стасовой. Слесари «КрасКома» будут работать в стороне от жилых домов внутри закрытой технологической камеры, поэтому будет все тихо.

Итак: с 22:00 часов 17 февраля до 04:00 часов 18 февраля будет приостановлено холодное водоснабжение по следующим адресам:

- Стасовой, 24, 28;

- Мирошниченко, 1, 2, 4, 5, 6, 20, 22;

- Словцова, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 13а, 16, 14, 16а;

- Гусарова, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25,27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 79, 80;

- Чернышева, 2, 4, 19;

- бульвар Ботанический, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 9 стр1, 2, 3, 17д;

- улица Ботаническая, 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 1и;

- 2-я Ботаническая, 1а, 2, 2в, 2г, 2д, 9;

- Фруктовая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 22, 24;

- Лиственная, 18, 20, 23;

- Калиновая, 1;

- Пихтовая, 57, 59.

А также в частном секторе на улицах 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Таймырские; Алыкельская; Ботаническая; 2-я и 3-я Ботанические; переулки Клеверный, Васильковый, Ромашковый.

Дополнительную информацию о сроках завершения ремонта можно получить в центральной диспетчерской службе компании по телефону: 211-39-63.