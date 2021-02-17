В Красноярске мужчина пытался пронести в офис приставов ракетницу и наручники Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина пытался пронести в отдел судебных приставов по Свердловскому району запрещенные предметы. Подробности этого случая «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина пришел на прием к судебному приставу, который вел его исполнительное производство. На входе в помещение – пропускной режим. Сотрудник службы безопасности спросил у гражданина, нет ли у него с собой запрещенных предметов. Тот ответил отказом. Однако при проверке металлоискателем мужчина «зазвенел». И при досмотре обнаружились ракетница и наручники. Зачем и для чего он принес их, гражданин пояснить не смог. На место вызвали полицию.

- По факту совершения правонарушения в отношении гражданина будет составлен протокол по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Санкции статьи предусматривают наказание до 1000 рублей штрафа, - прокомментировали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.