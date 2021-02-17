В красноярской школе учительница отругала детей матом и уволилась

В красноярской школе учительница отматерила детей и уволилась Фото: Мария ЛЕНЦ

Скандал в красноярской школе № 143: учительница отругала матом своего ученика. Видео конфликта прислали родители в редакцию «ТВК Красноярск». Запись снята на телефон тайком. «Вы должны плакаты держать, а не истерить! Что такого, я тебе сделала замечание? Говорю, Ваня, перестань хохотать! Что за истерики ***? Огрызаешься много, много выступаешь...» По голосу учительницы понятно, что у нее сдали нервы.

Сегодня стало известно, что женщина уводилась из школы – подала заявление по собственному желанию. В управлении образования города это подтвердили. Однако мнения среди родителей разделились. Одни призывают строго наказать за такое поведение: «таким не место в школе, им нельзя доверять учить детей». Другие, напротив, встали на защиту. Они обратили внимание, что педагог ругает ученика за плохое поведение. А хорошим он, видимо, не отличается.

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