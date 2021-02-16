«Особи мужского пола»: преподаватель ОБЖ, заставивший детей маршировать, признался, что вел себя некорректно

В Красноярске школьник заявил о том, что его унизили учитель ОБЖ и завуч Фото: ИВАНОВА Диана

Преподаватель предмета под названием «Основы безопасности жизнедеятельности) из школы № 155 города Красноярска, признался, что вел себя некорректно. После скандала была организована проверка, его временно отстранили от работы.

Напомним, ученик 11 класса указанной школы рассказал «Проспекту Мира», что считает себя униженным после общения с учителем ОБЖ и завучем. В рамках подготовки в 23 февраля класс решили заставить маршировать после уроков. Мероприятие внеплановое и необязательное, тогда как у многих выпускников после основных уроков есть еще дополнительные факультативы или занятия с репетиторами.

По словам школьника, несколько человек в его классе отказались от строевой. В ответ их сначала отчитала завуч и, цитируем, «начала намекать на то, что мы не мужчины, после чего выгнала нас из класса».

Но особенно возмутили старшеклассника слова учителя ОБЖ. Тот, якобы сравнил всех, кто отказался маршировать, с капризными девчонками и приводил примеры из своего опыта работы на «зоне». В управлении образования начали проверку.

Могли ли дети обвинить учителя несправедливо? Эта версия также рассматривалась. Но, увы, есть аудиозапись (в наше время с помощью обычного сотового это сделать проще простого), на которой голос с репликами типа «особи мужского пола» вполне узнаваем...

Разборки в школе продолжались примерно сутки с того момента, как история попала в интернет и разгорелся скандал. Сначала «допросили» педагога. Потом сделали определенные выводы, и вот:

- Это педагог с высшим образованием, в школе уже много лет, раньше жалоб на него не было, - донесла «сухой остаток» Екатерина Усатенко, представитель управления образования города. – Он написал объяснительную, в которой признал, что вел себя некорректно и допустил непозволительные фразы в общении с детьми. Что дальше будет, пока сказать трудно, решение не принято. Будет ли он наказан материально, уволен, прощен – решение еще просто не принято. Пока он отстранен от работы.