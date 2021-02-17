В Красноярском крае на трассе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Фото ГИБДД

Сегодня днем, 17 февраля, Красноярском крае на 41-м километре автодороги Шарыпово – Назарово произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГИБДД края.

По предварительным данным 54-летний водитель, управляя автобусом «Хайгер» допустил столкновение с автомобилем «Шевроле», который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 52-летний водитель легкового автомобиля. Среди тех, кто ехал в автобусе – а это 20 пассажиров – пострадавших нет. Все они были отправлены попутным автобусом к месту назначения в Красноярск.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, они выясняют причины произошедшего. Косвенной причиной могут быть плохие погодные условия, густой снег, который при высокой температуре воздуха стал вязким и скользким. Ну, и невнимательность водителей на дороге.