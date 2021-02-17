Как выглядит ТОП высокооплачиваемых вакансий в Красноярске с зарплатой выше 50 000 рублей

Как выглядит ТОП высокооплачиваемых вакансий в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Как выглядит ТОП вакансий с самыми высокими зарплатами в Красноярске, показали специалисты службы занятости. Сегодня для жителей краевого центра в базе данных более 20,3 тысяч предложений постоянной работы. Из них 35 % – вакансии с заработной платой от 50 тысяч рублей.

Например, всегда востребованы врачи и средний медицинский персонал. Городская поликлиника № 5 ищет себе врача-невролога на 55 тысяч рублей. Такую же зарплату обещают инспектору по качеству и приемке строительно-монтажных работ в cтроительно-монтажный трест № 13. Далее по нарастающей – управляющая компания «НОК ГРУПП» готова трудоустроить инженера по планированию и контролю – заработная плата от 58 тысяч рублей.

Рекламное агентство «Орион Консалтинг» ищет руководителя отдела региональных продаж с доходом от 60 тысяч рублей. Наконец, красноярскому офису ООО «РН-Ванкор» требуется ведущий юрисконсульт. Кандидату с опытом работы от 3-х лет предлагают 77 тысяч рублей.

А в целом самые интересные предложения, как правило, предлагают предприятия для рабочих-вахтовиков. Там зарплата порой переваливает за 100 тысяч в месяц. Посмотреть банк вакансий можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.