Уголовного дела не будет: в Красноярске фельдшер «скорой» и владелец собаки пришли к соглашению

В Красноярске фельдшер «скорой» и владелец собаки пришли к соглашению Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске, в микрорайоне Белые росы 10 февраля произошел конфликт между фельдшером «скорой помощи» и отцом ребенка, к которому она приехала на вызов. Поначалу была информация, что мужчина повел себя агрессивно, устроил скандал по поводу того, что фельдшер не стала надевать бахилы. И даже якобы натравил на нее на выходе собаку, а его жена, мать ребенка, помогла медику покинуть квартиру.

Однако полиция выяснила, что на самом деле собака была породы французский бульдог, такие не представляет опасности и уж тем более не относятся к бойцовским. И в возбуждении уголовного дела было отказано. К тому же стороны пришли к мировому соглашению и сняли взаимные претензии.

Однако историей заинтересовалась прокуратура. Конкретно – оскорблениями, которыми хозяин дома осыпал медработника, находящегося при исполнении. Так что точку в этой истории ставить рано.