Агентство «НКР» повысило прогноз Банку Уралсиб до «Позитивного», подтвердив рейтинг на уровне ВВВ+

Рейтинговое агентство «НКР» изменило прогноз банка со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне BBB+.

Позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса при сохранении текущего уровня достаточности капитала.

Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остаётся умеренной. Диверсифицированное фондирование и умеренная позиция по ликвидности оказывают существенное положительное влияние на собственную кредитоспособность банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.