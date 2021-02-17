Какие бонусы принес коронавирус системе здравоохранения Красноярского края Фото: ИВАНОВА Диана

Коронавирус доставил массу проблем, в первую очередь медикам. Пришлось на ходу подстраиваться под обстоятельства и принимать сложные решения. Тем не менее, по словам министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, за время борьбы с пандемией региональная система здравоохранения значительно усилила свои возможности.

Выступая накануне на заседании правительства, Борис Немик сообщил, что за год было приобретено 574 аппарата искусственной вентиляции легких, 42 единицы лабораторного оборудования, 11 аппаратов УЗИ, 130 кислородных концентраторов, 17 рентген-аппаратов, 9 компьютерных томографов и 90 автомобилей скорой помощи. Заметно увеличены мощности лабораторной диагностики – сегодня в круглосуточном режиме в крае работают 16 лабораторий.

По словам министра в настоящее время, в крае сформировалась устойчивая положительная динамика. Баланс выздоровевших и заболевших, вкупе с увеличением темпов вакцинации позволяет высвобождать коечный фонд, выделенный под борьбу с коронавирусом. Как следствие – в крае практически полностью восстановлено оказание плановой медицинской помощи населению. На необходимом уровне медицинские организации обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами.