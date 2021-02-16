В Красноярском крае студенты вымогали деньги у первокурсников: чем это грозит Фото: Мария ЛЕНЦ

Двое старшекурсников дорожно-строительного техникума подозреваются в вымогательстве денег у младших студентов. Заведено уголовное дело по статье «Вымогательство с применением насилия» (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Оба задержаны, идет следствие. И уже известны некоторые подробности.

Так, в декабре 2020 года 20-летний студент потребовал у 15-летнего первокурсника 5 тысяч рублей. И пригрозил избить его, если тот откажется. Второй подозреваемый, ему 19 лет, отметился в январе и феврале 2021 года. Он решил собрать «дань» с четырех первокурсников. Угрозы были стандартные: не принесете деньги – будете избиты. В итоге он получил с четырех потерпевших 15 тысяч рублей.

Однако об этом стало известно. Вот что говорит по этому поводу Уголовный кодекс: «Вымогательство, совершенное с применением насилия, наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».