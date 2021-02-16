В Красноярском крае на директора крупного предприятия по переработке леса завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на директора одного из крупнейших предприятий по переработке леса завели уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых могла быть частично взыскана недоимка по налогам, в особо крупном размере». В пресс-службе краевого следкома, который разнимается расследованием этого дела, сообщили, что речь идет о руководителе ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс».

Вот подробности дела. В 2019 году за предприятием были недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 105 миллионов рублей. И директор, разумеется, знал об этом. Банковские счета были арестованы налоговой службой, любые поступающие на них средства автоматически списывались в бюджет.

Что сделал подозреваемый: он направил распорядительные письма двум организациям (в одной их них он, к слову, был замдиректора). Эти две организации должны были перевести на счет ЗАО «НЛХК» в общей сумме 39 миллионов рублей (за что – не указывается, но, к примеру, расчеты за поставленную продукцию). А вместо этого перевели их на счета третьих лиц (тоже, видимо, за товары или услуги, которые они предоставляли НЛХК). Получилась система взаимных перерасчетов, благодаря которой деньги и не попали в бюджет.