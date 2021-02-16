Красноярцев предупредили о сильном ветре и снегопаде Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают красноярцев о возможных неблагоприятных явлениях погоды. По данным Среднесибирского УГМС в среду 17 февраля в центральных районах края ожидается сильный снег, порывы западного ветра 15-18 метров в секунду, метель. На дорогах будут снежные накаты и гололедица, местами ограничение видимости. А в горных районах Красноярского края 17-19 февраля сохраняется лавинная опасность.

Поэтому спасатели напоминают о правилась безопасности в непогоду, соблюдение которых может спасти жизнь и здоровье:

- ограничить проведение работ на высоте;

- на улицах города держаться подальше от рекламных, а также слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев;

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам;

- не подходить и не парковать автомобили близко к стенам зданий из-за угрозы схода снега и наледи с крыш;

- горнолыжникам и альпинистам не выходить и не выезжать в горы в снегопад.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.