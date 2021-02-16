Красноярцев призывают оперативно сообщать о коммунальных авариях

В диспетчерской службе оперативно отреагируют на ваш звонок. Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства администрации Красноярска

Жителей Красноярска просят сообщать о случившихся коммунальных авариях специалистам, ответственным за их устранение. Оперативное информирование служб о прорывах труб, утечках, отключениях электроэнергии поможет быстрее начать ремонтные работы.

Если происшествия случились внутри дома или во дворе нужно звонить в управляющую компанию, а если на улице – в диспетчерскую службу конкретной организации, а если не знаете телефонов – в службу 005 (по телефонам 005 или 223-85-05).

- В Красноярске участились случаи, когда жители, сталкиваясь с коммунальной проблемой, не сообщают о ней – не звонят в свои управляющие компании, если протекает крыша у дома, не чистят дворы. Или если видят утечку воды рядом со своим домом, никуда не звонят, а ругаются, фотографируют, пишут в социальных сетях, - рассказала Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска. – Безусловно, люди могут сообщать о таких фактах, куда посчитают нужным, но сначала все же лучше звонить в диспетчерские службы.

Многие аварийные службы и бригады начинают работать только тогда, когда в диспетчерской официально зафиксирована заявка.

- Диспетчер обрабатывает за смену около 450 звонков, – говорит начальник отдела службы 005 Юрий Яндовко. – Когда поступает звонок в нашу службу, диспетчер передает информацию в ресурсоснабжающую организацию, которая отвечает за проблему. Например, если нужно очистить дорогу от снега, то красноярцы могут позвонить в нашу службу, а мы, в свою очередь, сообщим в УДИБ. Или вдруг нет воды: это может быть и отключение воды управляющей компанией, и перекрытие ее «Краскомом» для того, чтобы устранить утечку в подземном трубопроводе. Житель дома не сможет догадаться, куда именно звонить, поэтому всегда можно сообщить в службу 005. Если не дозвонились – напишите на сайт, по нашему регламенту такая заявка будет обработана в течение 10 минут.»

Ну а если вы все же публикуете информацию в социальных сетях, то для большей эффективности обязательно отмечайте аккаунты коммунальщиков или официальные паблики и страницы администрации района или города.