В Красноярске на продажу выставили здание Китай-города Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на продажу выставили трехэтажное здание в центре города – Китайский торговый дом, который в народе называют Китай-городом. Общая площадь – 9633 квадратных метра, три этажа, можно сделать подземную парковку. Земля – в собственности владельцев здания. А первоначальная цена лота, которую они желают получить – 192 650 000 рублей. Если будет много желающих, то цена, возможно, поднимется.

Бывший «Китай-город» можно использовать как торговый комплекс. Или офис крупной компании, сообщает «ТВК Красноярск». Однако есть одно «но»: в 2013 году здание закрылось по причине того, что его признали аварийным. Владельцы пытались сопротивляться, но дело дошло до суда. Предпринимателям пришлось свернуть выгодную торговлю и съехать вместе с товаром. В 2015 году недвижимость пытались продать за 630 миллионов рублей. Сейчас цена упала до 192 миллионов.