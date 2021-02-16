Красноярский экономический форум пройдет с 12 до 16 апреля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, когда пройдет ежегодный Красноярский экономический форум. В правительстве края состоялось совещание по подготовке к КЭФ-2021, где под руководством губернатора Александра Усса и обсуждалась концепция предстоящего события. На совещании присутствовали члены правительства и руководители Корпорации развития Енисейской Сибири. А также представители Сибирского федерального университета, который и станет основной площадкой форума. Мероприятия КЭФ пройдут в офлайн- и онлайн-форматах.

Ключевая тема определена – «Экономика и пандемия: российский взгляд». Программа будет состоять из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. Трансляцию ключевых событий можно будет посмотреть в интернете и на телевидении. Теперь что касается непосредственно даты форума. Впервые он займет 5 дней – с 12 под 16 апреля.

Добавим, что Красноярский экономический форум – одна из крупнейших региональных площадок. Первое мероприятие под названием «Инвестиционный форум регионального развития» прошло 15-17 апреля 2004 года. В 2020 году он был отменен из-за коронавируса.