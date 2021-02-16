В Красноярском крае оштрафовали стоматологию с названием «Стройматериалы» Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Заозерном представители территориального отдела Роспотребнадзора на 20,5 тысяч рублей оштрафовали компанию под названием «Стройматериалы» за то, что допустила целый ряд нарушений при оказании платных медицинских услуг в стоматологическом кабинете.

Какие же пункты федерального закона «О защите прав потребителей» нарушила организация? Первое – не заключила с пациентом в письменной форме договор об оказании платных медицинских услуг. Затем по его требованию не предоставила учредительные документы, сведения о порядке оказания медпомощи. Не сообщила информацию о возможных рисках.

- Отсутствует на информационном стенде организации (стоматологии) обязательная информация (сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации), - рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Чтобы продолжить работу, владельцы стоматологического кабинета должны устранить все нарушения.