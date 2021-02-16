Экс-главу Ачинского района за халатное отношение к сиротам отправили под суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело в отношении экс-главы Ачинского района Евгения Розанчугова с обвинительным заключением уже направлено в суд на рассмотрение. Чиновника обвиняют в халатности, в результате которой были нарушены законные интересы и права детей-сирот.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в период с 2016 по 2018 год в Ачинском районе были приобретены 8 квартир на сумму 6,7 миллиона рублей – для бывших воспитанников детского дома. По закону перед покупкой необходимо было в обязательном порядке проводить тщательную экспертизу и проверять, насколько квартиры пригодны для проживания.

Однако обвиняемый такого указания не сделал. Квартиры приобретались, сироты в них заезжали, а вскоре выяснялось, что жить в них невозможно. В ходе следствия бывший чиновник свою вину признал. Теперь меру наказания ему решит суд.