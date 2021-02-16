Объявлен поиск пропавшей в Красноярске 17-летней школьницы в красной куртке

Объявлен поиск пропавшей в Красноярске 17-летней школьницы

В Красноярске объявлен поиск пропавшей Елены Александровой. В последний раз 17-летнюю девушку видели два дня назад, 14 февраля. Она ушла из дома в 13 часов и с тех пор не появлялась, на звонки родным и близким не отвечает. Живет она на улице Павлова, 7.

К полиции подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». У них есть отработанная и не раз приносящая результаты схема: они распространяют ориентировку на девушку в местах, где бывает много людей в надежде, что кто-то видел ее и сообщит. К тому же любой может помочь – скачать ориентировку их соцсетей, распечатать и также распространить. Такое срабатывало уже не раз.

Приметы Елены Александровой: на вид 14-15 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, волосы светлые, волнистые, стрижка каре. Была одета в вязаную красную шапку с помпоном, красную куртку, черные джинсы, на ногах черные сапоги на шнурках. С собой у нее был черный телефон с белыми беспроводными наушниками.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391) 260-49-51 – дежурная часть отдела полиции №3

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).