В Красноярске сносят торговые павильоны возле Центрального рынка

В Красноярске сносят торговые павильоны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске зачищают от торговых павильонов еще одну зону. На сей раз это территория возле Центрального рынка. Торговые точки простояли здесь десятки лет, начиная с 90-х годов. Но всему приходит конец, концепция благоустройства города изменилась.

Администрация Центрального района не стала продлять договор аренды с предпринимателями, о чем их заранее предупредили и предложили добровольно демонтировать строения. На это должно уйти несколько недель. Тем, кто бросит свои павильоны, потом выставят счет за снос, но пока проблем с этим нет.

По проекту на площади примерно 1,3 тысячи квадратных метров будет зона отдыха – цветочные газоны, пешеходные дорожки с освещением и лавочками. Кафе, которое находится рядом, оставят, но собственнику придется его привести в порядок. Информации о том, кто и когда будет заниматься благоустройством, пока нет.