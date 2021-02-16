В красноярской поликлинике медсестра принимала на работу «мертвые души» Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из красноярских поликлиник старшая медицинская сестра нашла себе дополнительный приработок. Правда, незаконный, а потому последствия для нее будут весьма печальными – ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество». В полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой криминальной истории.

В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемая использовала свое служебное положение и фиктивно устраивала на работу санитарными работниками посторонних лиц. «Мертвые души» на самом деле никогда на работу ни приходили, но в табель учета рабочего времени вносились. Затем подозреваемая предоставляла табель в бухгалтерию, начислялась заработная плата, которую женщина тратила на свои нужды. Так, в период с 2017 по 2020 годы она незаконно получила около 1,2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, прокомментировали в полиции.