Бдительный таксист из Красноярска помог полиции задержать подозреваемых в убийстве

Водитель такси вовремя сообщил полиции о произошедшем Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске полицейские смогли задержать двоих подозреваемых в убийстве своего товарища благодаря бдительности местного таксиста. Злоумышленники пытались спрятать труп в мусорных баках, предварительно завернув его в ковер и вынеся через окно квартиры. Но водитель заподозрил неладное и посветил в их сторону дальним светом, а затем вызвал полицию.

Мужчины попытались скрыться, но их вовремя задержал находящийся неподалеку экипаж ГИБДД.

Как сообщает следком, в Октябрьском районе компания из 5 мужчин дружно выпивала, но в процессе возник конфликт. Дело дошло до драки – 35-летний мужчина нанёс несколько ударов 53-летнему и повалил его на пол. В разборки вмешался еще один выпивающий, он также нанёс несколько ударов своему собутыльнику. А затем 35-летний горожанин взял нож. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, один из них заключен под стражу. В отношении второго решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.