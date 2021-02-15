«Как вы выжили?»: видео спасённых рыбаков после опрокидывания аэролодки на реке Кантегир

Аэролодка попала в трещину и полностью провалилась в неё Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях появилось видео с места опрокидывания аэролодки в Шушенском районе. Спасатели нашли четырех рыбаков недалеко от их средства передвижения в районе залива «Джойская сосновка» на реке Енисей.

Судя по видеоролику, мужчины довольно серьезно пострадали в происшествии. Аэролодка вместе с пассажирами полностью ушла в глубокую трещину вместе. Рыбакам крупно повезло, они выжили и смогли дождаться спасателей в установленной ими палатке.

Напомним, что накануне вечером, 14 февраля, в КГКУ «Спасатель» поступило сообщение, что в Шушенском районе опрокинулась аэролодка с рыбаками на реке Кантегир. Специалисты выехали на помощь и нашли их живыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На реке Кантегир перевернулась аэролодка с четырьмя рыбаками

Мужчинам повезло, через некоторое время их нашли живыми в районе залива "Джойская сосновка" на реке Енисей. Спасатели доставили рыбаков на берег. (Подробности)