Банк Уралсиб вошел в Топ-10 Народного рейтинга Банки.ру по итогам 2020 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков в годовом чемпионате Народного рейтинга портала Банки.ру. Рейтинг строится на основе отзывов и оценок посетителей портала о личном опыте использования продуктов и услуг, а также общения с сотрудниками банков.

Народный рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку. Итоговый индекс позволяет максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках на текущий момент.

Банк Уралсиб активно работает с отзывами клиентов в Народном рейтинге, стараясь максимально оперативно решать возникающие проблемы и отвечать на вопросы и претензии пользователей. Благодаря этому банк в течение 2020 года стабильно входил в первую десятку рейтинга.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «НКР» «ВВВ+.ru». Региональная сеть продаж финансовых продуктов банка представлена в 46 регионах и на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.