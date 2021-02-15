Красноярский 11-летний школьник выскочил на дорогу и попал под колёса автомобиля

Школьник решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Сегодня в Красноярске один из автолюбителей не успел среагировать, и сбил перебегавшего дорогу школьника. Как сообщают в ГИБДД по Красноярскому краю, мальчик травмирован и находится на амбулаторном лечении.

Водитель не смог экстренно затормозить и все же снёс внезапно появившегося 11-летнего мальчика. Парень решил перебежать дорогу вне пешехода и начал пересекать переулок Медицинский буквально перед «носом» автомобиля Chevrolet.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что родителям необходимо объяснять детям основные правила поведения на улице: переходить дорогу только в установленных местах, не создавать помех для движения транспорта, убеждаться в безопасности своего перехода.

Водителям, в свою очередь, нужно быть готовым к снижению скорости и максимальному вниманию, если рядом с проезжей частью находится пешеход, особенно ребенок или пожилой человек, чье поведение порой непредсказуемо.

Напомним, недавно под колёса автомобиля попала пожилая женщина, также решившая перейти дорогу в неположенном месте. Старушка скончалась на месте.