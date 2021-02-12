В Красноярске сбили женщину, перебегавшую дорогу

Водитель, сбивший пенсионерку, был абсолютно трезв Фото: ЧП Красноярск

На правом берегу Красноярска произошло трагическое ДТП. Водитель сбил 86-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в ГИБДД, что женщина скончалась на месте от полученных травм.

Мужчина 1960 года рождения двигался на автомобиле Daewoo Nexia по улице Шелковая в сторону улицы Вавилова, и сбил пожилую женщину, перебегавшую дорогу недалеко от пешеходного перехода. К сожалению, пенсионерка 1934 года рождения не выжила после столкновения с машиной и скончалась на месте от полученных травм. Водитель был абсолютно трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что им нужно быть предельно внимательными при переходе дорог. Пользоваться только специальными пешеходными переходами, и, прежде чем вступить на проезжую часть, убедиться в отсутствии движущихся автомобилей.