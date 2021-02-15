Житель Красноярска выложил пост в соцсетях, и стал подозреваемым в уголовном деле

Пока мужчине выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска заработал себе уголовное дело тем, что выложил на своей «стене» во «Вконтакте» текстовый пост.

Мужчина написал, что планирует подорвать здание силового ведомства, а заряд будет заложен в автомобиль. Ещё он указал, что в его арсенале есть растяжки, которыми он непременно воспользуется, когда правоохранители будут его задерживать.

Здание и прилегающую к нему территорию обследовали. К счастью, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружилось.

В отношении горе-подрывника было возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Его посты в из соцсетей были отправлены на лингвистическую экспертизу, которая определила, что в текстах содержатся указания на его намерения взорвать здание силового ведомства в Красноярске.

У подозреваемого изъяли телефон и выдали ему подписку о невыезде. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Расследование продолжается.