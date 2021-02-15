«Страшно с такими оказаться в одном подъезде»: красноярские подростки «напали» на кнопку вызова лифта

Фото: instagram.com/pokrovkalife/

В инстаграм-аккаунте красноярского микрорайона Покровка появился довольно занимательный видеоролик. На кадрах видно, как несколько подростков пинают ногами и бьют кулаками кнопку для вызова лифта.

Непонятно, чем так напугала подростков кнопка лифта, но двое из трёх подростков не рискнули нажать её пальцами. Парни вдвоем пытались попасть по ней ногами, а затем еще один подошедший стукнул по кнопке кулаком, и все дружненько ввалились в подъехавший лифт, где продолжили небольшую потасовку, но уже друг с другом.

В пресс-службе полиции корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что пока от жильцов и управляющей компании никаких заявлений не поступало.

В комментариях к видеоролику красноярцы пишут, что жильцы все же должны обратиться в правоохранительные органы, чтобы наказать подростков.