Красноярская остановка «Мебельный магазин» сменила название на «Переулок Речной»

История с переименовыванием остановки длится с октября 2020 года Фото: vk.com/center_kras

В Красноярске остановка «Мебельный магазин» на улице Республики получила новое имя. Жители Центрального района выбрали название «Переулок Речной». Как сообщают в пресс-службе администрации, горожане попросили это сделать из-за того, что название устарело.

- Во время прямого эфира в Инстаграм красноярцы написали, что название остановки «Мебельный магазин» нужно поменять: магазина здесь давно нет, так что наименование устарело. Две недели мы принимали ваши предложения по новому названию, а после этого объявили голосование за лучшее их них,- рассказывают в пресс-службе руководства района.

В опросе проголосовало 114 красноряцев. Большая часть, 58%, выбрала вариант «Переулок Речной».