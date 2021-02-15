Тело тувинского 10-летнего мальчика нашли в доме его бабушки

Фото: Следственный Комитет по Республике Тыва

В поселке Каа-Хем Кызылского района Тувы обнаружили мёртвого 10-летнего мальчика и тела двух его родственниц. Как сообщает Следком, у всех троих имеются признаки отравления угарным газом.

Известно, что погибшая 49-летняя женщина проживала вместе со своей 71-летней матерью, а 10-летний мальчик просто приехал погостить к своей бабушке. 13 февраля всех троих нашли родственники и вызвали скорую помощь, которая зафиксировала смерть.

Сотрудники следкома, осматривая место трагедии, не нашли следов насильственной смерти. Но по факту гибели родственников было возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Расследование продолжается: следователи назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей и собирают характеристики.