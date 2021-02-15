В Красноярске стабилизировалась ситуация с уборкой снега

Городские магистрали под особым контролем Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская мэрия отчиталась за уборку снега на прошедших выходных. Как сообщает пресс-служба руководства города, выпавшие осадки убираются в круглосуточном режиме.

- Ситуация в городе стабилизировалась, основные магистрали убраны, существенная часть тротуаров почищена. В дневную смену 14 февраля на дорогах работала 101 единица техники, 15 февраля в ночь – 150. Кроме того, к уборке были привлечены бригады из 91 рабочего, - рассказали в ведомстве.

Администрация города акцентирует внимание на том, что пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, а также городские магистрали и пути следования маршрутов общественного транспорта находятся на особом контроле. А основной объем всех работ - сплошное механизированное прометание улиц.

В минувшие выходные было убрано 367 участков улично-дорожной сети и 292 остановки общественного транспорта. Наиболее скользкие участки улиц были обработаны противогололедными и снегоплавильными материалами.