«Дошутился»: в Красноярске задержали пьяного мужчину, сообщившего о минировании

Сообщение о минировании, к счастью, оказалось ложным Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина сообщил в полицию о том, что одно из заведений на улице Свердловской заминировано. Несмотря на то, что через некоторое время хулиган перезвонил еще раз, и признался, что пошутил, на вероятное место минирования выехали сотрудники МВД.

Как сообщают в ведомстве, в ходе обследования кафе предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Но мужчина всё же задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Злоумышленник оказался ранее судимым 30-летним мужчиной, который признался в том, что был пьян и решил пошутить. В отношении звонившего возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Теперь шутнику грозит лишение свободы сроком на 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.