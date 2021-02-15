В Красноярском крае вырос уровень смертности на 14,7%

Рождаемость в регионе упала на 4,4% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае подсчитали, что в 2020 году умерло жителей больше, чем родилось. Как сообщает пресс-служба Красноярскстата, уровень смертности в регионе вырос на 14,7 процента, а уровень рождаемости наоборот снизился на 4,4%. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 11 475 человек. За 2020 год на свет появилось 28 985 малышей, ушли из жизни 40 460 человек.

Данные по Красноярскому краю

В Хакасии примерно такая же ситуация – уровень смертности растет, а рождаемость падает.

- Всего на свет появились 5 360 малышей. Умерли 7 443 человека. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 3,9 процента, смертность выросла на 11,5 процента, - рассказали в ведомстве.

В Туве же дела обстоят иначе. Новых жителей республики родилось больше, чем умерло в 2020 году. Но несмотря на это, уровень смертности все равно вырос на 11,3%. Уровень рождаемости поднялся на 6,9% за 2020 год.