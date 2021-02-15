Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Красноярском крае вырос уровень смертности на 14,7%

В то же время рождаемость не может похвастаться такими показателями
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий
Рождаемость в регионе упала на 4,4%

Рождаемость в регионе упала на 4,4%

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае подсчитали, что в 2020 году умерло жителей больше, чем родилось. Как сообщает пресс-служба Красноярскстата, уровень смертности в регионе вырос на 14,7 процента, а уровень рождаемости наоборот снизился на 4,4%. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 11 475 человек. За 2020 год на свет появилось 28 985 малышей, ушли из жизни 40 460 человек.

Данные по Красноярскому краю

Данные по Красноярскому краю

В Хакасии примерно такая же ситуация – уровень смертности растет, а рождаемость падает.

- Всего на свет появились 5 360 малышей. Умерли 7 443 человека. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 3,9 процента, смертность выросла на 11,5 процента, - рассказали в ведомстве.

В Туве же дела обстоят иначе. Новых жителей республики родилось больше, чем умерло в 2020 году. Но несмотря на это, уровень смертности все равно вырос на 11,3%. Уровень рождаемости поднялся на 6,9% за 2020 год.