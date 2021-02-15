Баскетболист красноярского «Енисея» выиграл конкурс бросков сверху в Матче звёзд Единой Лиги ВТБ

Защитник «Енисея» исполнил все 4 броска с первой попытки Фото: Единая Лига ВТБ

Игрок красноярского баскетбольного клуба «Енисей» одержал победу в соревнованиях по броскам сверху в рамках Матча всех звёзд Единой Лиги ВТБ, прошедшего в Москве.

Американский защитник Тайс Бэттл опередил прошлогоднего фаворита - защитника «Автодора» Александра Петенева. Красноярец набрал 97 очков против 85 баллов саратовчанина. Защитник «Енисея» исполнил все 4 данка с первой попытки. В конкурсе участвовали также Дерек Кук из бк «Цмоки-Минск» и Игорь Вольхин из «Зенита».

В Матче всех Звёзд Единой Лиги ВТБ также участвовали еще два игрока красноярского клуба. Михаил Кулагин, игравший за команду «Звёзды России» и выступавший на конкурсе трёхочковых, также Дастин Хог выступивший за команду «Звёзд Мира».

Отметим, что Сборная России разгромила команду мира со счетом 183:162.