На реке Кантегир перевернулась аэролодка с четырьмя рыбаками

Спасатели успели спасти жителей края Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае чуть не погибли 4 рыбака. Накануне вечером, 14 февраля, в КГКУ «Спасатель» поступило сообщение, что в Шушенском районе опрокинулась аэролодка с рыбаками на реке Кантегир. Специалисты выехали на помощь.

Мужчинам повезло, через некоторое время их нашли живыми в районе залива "Джойская сосновка" на реке Енисей. Спасатели доставили рыбаков на берег.

Ранее в этом же районе спасатели также выезжали на поиски рыбака. Житель края пропал еще 11 февраля недалеко от населенного пункта Нижняя Коя.

Специалисты обследовали 8 километров береговой линии, но рыбака так и не нашли.