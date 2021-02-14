На юге Красноярского края обнаружили лисицу с бешенством Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края обнаружен случай бешенства у дикого животного. По информации краевого управления Россельхознадзора, в поселке Прихолмье Минусинского района погибла дикая лиса, которая вышла к людям из леса. Ее мозг направили в Краевую ветеринарную лабораторию, которая и подтвердила наличие бешенства.

В таких случаях всегда принимаются меры для ликвидации особо опасного заболевания, чтобы не допустить его распространения. В первую очередь, конечно, риску подвергаются домашний скот, животные. Поэтому ветеринары Минусинского района провели эпизоотологическое обследование очага и неблагополучного пункта. Они определили границы угрожаемой зоны, разработали план мероприятий по ликвидации бешенства.

- Проведен подворный обход неблагополучного населенного пункта с целью выявления больных животных, проведения мероприятий по вакцинации восприимчивых животных.

Губернатору Красноярского края направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных, - прокомментировали ситуацию в Россельхознадзоре.