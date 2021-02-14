В Красноярске за год закроют 20 старых котельных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закроют 20 старых котельных, сообщает администрация города. Ранее планировалось, что в этом году их будет 19. Но теперь известно, что в уже составленный список внесли еще и дымящуюся котельную №10 на улице Маерчака.

- Это хороший вклад в копилку улучшения экологии. Котельная выбрасывает продукты горения прямо в низкие слои атмосферы без их фильтрации. И мы этим дышим. На ТЭЦ же стоят фильтры, улавливающие более 99% продуктов горения, вдобавок трубы у них выше, а значит, зона рассеивания примесей дальше - как правило за чертой города. Все объекты, которые отапливались от котельных, будут переведены на ТЭЦ, - пояснили в СГК.

Кроме этого, компания смонтировала систему онлайн-мониторинга выбросов на всех трех крупных ТЭЦ Красноярска. Сейчас идет ен настройка и отладка. Ввод системы в эксплуатацию и начало передачи данных в надзорные органы запланировано на 2021 год.