В Красноярск доставили 30 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск доставили очередную партию вакцины от коронавируса – 30 тысяч доз. Как сообщили в региональном минздраве, все препараты уже распределили между больницами региона. Первыми его получают поликлиники Красноярска. А с понедельника 15 февраля его отправят в лечебные учреждения по краю.

Всего в 2021 году планируется привить около миллиона жителей края. Вакцинация от коронавирусной инфекции бесплатна для населения и осуществляется на добровольных началах, подчеркивают медики. Записаться на прививку просто, способов несколько.

Пациент может обратиться по телефону или лично в регистратуру своей поликлиники, к которой прикреплен. Или записаться через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru, либо через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru .

Кроме того, оставить заявку на получение прививки можно, позвонив на номера единых горячих линий по противодействию COVID-19: 8-800-100-53-19, 8-800-100-56-53 или на короткий номер 122, выбрав в меню цифру «1» или дождаться ответа оператора.