В Богучанах сгорело кафе с мансардой и магазином Фото: ИВАНОВА Диана

В селе Богучаны накануне, 13 февраля, произошел крупный пожар: загорелось двухэтажное нежилое здание. На первом этаже у него располагался магазин, на втором этаже и мансарде – кафе. Сообщение диспетчеру экстренной службы поступило в 18:23 часа по местному времени. На место прибыли сначала 18 человек и 6 единиц техники. Но затем силы пришлось увеличить – на пожаре работали 41 человек и 11 единиц техники: спасателям МЧС помогала и частная пожарная охрана. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Локализовать огонь удалось в 22:30 на площади 700 квадратных метров. Ситуацию осложнил тот факт, что вплотную к горящему зданию были пристроены два одноэтажных магазина, под общей крышей. Полностью потушить пожар удалось только в 2 часа ночи. Но еще до утра продолжилась проливка.

Пострадавших при пожаре нет. Предварительная причина уточняется. Это может быть как неосторожное обращение с огнем, так и короткое замыкание.