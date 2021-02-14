Житель Ачинска нашел банковскую карту с пин-кодом и обчистил ее

Житель Ачинска нашел банковскую карту с пин-кодом Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ачинска нашел конверт, в котором лежала банковская карта с пин-кодом, и воспользовался этим. За что, собственно, в скором времени и сядет на скамью подсудимых: расследование уголовного дела по статье «Кража» уже завершено и направлено в суд на рассмотрение.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратилась 61-летняя женщина и сообщила, что у нее со счета пропало более 14 тысяч рублей, а на телефон пришло уведомление о списании. Выяснилось, что перед этим она положила карту в конверт с пин-кодом и все это потеряла.

А 32-летний подозреваемый, даже не подумал вернуть ее. Как это сделать, ведь на карте не указан адрес владелицы? Но там есть фамилия, имя и отчество – карту в таком случае можно было принести в полицию, владелицу бы нашли, а нашедшего – поблагодарили бы. А теперь ему грозит провести в колонии до 6 лет, такова максимальная санкция по статье.