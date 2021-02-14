Приставили пистолет к голове ребенка: в Красноярском крае осудили трех грабителей

В Красноярском крае осудили трех грабителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске суд вынес приговор трем жителям района. Они признаны виновными по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище».

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. 10 февраля 2020 года осужденные (одному 19-лет, другому 27 и третьему 29) приехали в Канск из соседнего села. Им помогал 17-летний пособник. Проникли в дом потерпевших и устроили там беспредел. Приставили к голове малолетнего ребенка пистолет и стали требовать от его родителей деньги. Пистолет был игрушечный, но тяжести вины это не снимает. Супруги восприняли его, как боевой. Грабители избивали мужчину и женщину, угрожали зарубить топором. В конце концов преступники забрали ценные вещи и скрылись.

Решением суда двум осужденным назначено по 8 лет лишения свободы строгого режима, третьему – 10 лет. А их несовершеннолетнего пособника, который снабдил одеждой и оружием, суд отправил на принудительное лечение у психиатра.