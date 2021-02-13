В Якутске цены на недвижимость подросли на 30 процентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске цены на недвижимость подросли на 30 процентов. На начало 2021 года стоимость одного квадратного метра в среднем составила 106,5 тысяч рублей. Об этом сообщили Павел Кылатчанов, министр строительства Республики Саха (Якутия).

Глава ведомства отметил, что на рост цен повлияли новые правила привлечения средств граждан – участников долевого строительства (эскроу-счета), нехватка земельных участков обеспеченных необходимой инфраструктурой, а также кризис из-за пандемии и посредники, покупающие у застройщиков жилье с целью перепродать его гражданам.

На сегодняшний день в министерстве идет работа по развитию комплексной квартальной застройки, отвечающих современным принципам градостроительства. Это поможет урегулировать в том числе и цены на жилье. Так, в Якутске реализуют масштабный проект по застройке квартала «Воинская часть», начнут комплексную застройку квартала «Р» в Нерюнгри.