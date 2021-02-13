Губернатор Красноярского края: есть идея создать спецхранилище археологических материалов ФОТО: пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с министром России Ольгой Любимовой. Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых включение в план основных мероприятий празднования 400-летия Красноярска в 2028 году реконструкции Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского.

- Глава региона поделился идеей создания в Красноярске специализированного хранилища археологических материалов. В крае накоплен большой объем археологических находок, но у местных музеев нет возможности их принять. Строительство депозитария поддержало профессиональное сообщество во время международного геолого-археологического симпозиума осенью 2020 года, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На встрече министра и губернатора также обсудили реконструкцию Красноярского драматического театра имени Пушкина и обновление библиотек в крае. В завершении диалога Александр Усс пригласил Ольгу Любимову на Фестиваль Дмитрия Хворостовского, который планируют провести в октябре 2021 года.