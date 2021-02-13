В сфере недропользования Якутии появятся общественные инспекторы Фото: Мария ЛЕНЦ

В сфере недропользования Якутии появятся общественные инспекторы. Общественники будут фиксировать нарушения, направлять информацию в надзорные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Реализовать проект планируют в 2021 году. Отметим также, что общественные инспекторы будут участвовать в работе по экологическому просвещению населения. Эксперты отмечают, что среди распространенных видов нарушений в регионе - это добыча полезных ископаемых без лицензии или с нарушением лицензионных условий.

По данным 2020 года, специалисты минпромгеологии провели 38 рейдовых мероприятий по выявлению фактов самовольного пользования недрами (без лицензии). По итогам проверок возбудили 54 административных дел в отношении юридических, должностных и физических лиц. Также провели шесть плановых проверок соблюдения законодательства при пользовании недрами и три внеплановые документарные проверки, итогу вынесли постановления о наложении штрафа и предупреждения. Общая наложенная сумма штрафов более 15 миллионов рублей.