В Хакасии следователи заподозрили во взяточничестве директора

В Хакасии силовики заподозрили во взяточничестве директора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии силовики заподозрили во взяточничестве директора автономного учреждения «Леса Хакасии». По версии следствия он получил взятку в сумме четыре миллиона рублей. В отношении руководителя возбудили и расследуют уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, разбирательства начались по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по республике Хакасия. Следствие полагает, что фигурант незаконно обогатился при заключении договоров купли-продажи древесины. Сам задержанный рассказал, что часть полученной суммы предназначалась для последующей передачи другому лицу.

Как отметили в ведомстве, фигуранта задержали с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят мероприятия, цель которых установить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.