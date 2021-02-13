Первая в России международная академия горлового пения заработает в Туве ФОТО: правительство Тувы

Международная академия горлового пения заработает в Туве. Об этом глава региона сообщил во время празднования тувинского Нового года. Это будет первое в России учреждение, а возможно и во всем мире. Руководить им будет известный исполнитель горлового пения Бады-Доржу Ондар.

- Проектировать здание академии начнут в этом году, строить – в следующем. Предполагается, что находиться она будет напротив Центра развития тувинской культуры и ремесел. Учащиеся будут изучать все стороны хоомея, как феномена. Это будет научное и учебное заведение, - рассказали в пресс-службе правительства Тувы.

Ранее сообщалось, что тувинский Новый год также отметили в Хакасии. Участие в празднествах также принял глава республики Валентин Коновалов и представители тувинской власти в лице первого заместителя Председателя Правительства Республики Шолбана Хопуя и руководителя Агентства по делам национальностей Евгения Овсянникова.